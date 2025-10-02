Aereo militare precipita al Circeo. Morti i due piloti: erano in missione

Un aereo dell’Aeronautica Militare è precipitato ieri mattina nel Parco nazionale del Circeo, a Sabaudia, causando la morte di due militari: il colonnello Simone Mettini, 48 anni, comandante del 70° Stormo di Latina, e l’allievo pilota Lorenzo Nucheli, 19.

Il velivolo, un T-260B decollato alle 8 da Latina per una missione addestrativa, è scomparso dai radar dopo pochi minuti di volo ed è precipitato nella vegetazione. L’impatto è stato devastante: l’aereo ha preso fuoco. I piloti sono morti sul colpo.

Sono subito scattate le ricerche, coordinate da vigili del fuoco, Aeronautica e protezione civile, con elicotteri e squadre da terra. Dopo poco i rottami sono stato individuati in fiamme, con accanto i corpi senza vita dei due piloti. "Non possiamo ancora dire cosa sia successo – ha spiegato il generale Francesco Vestito –. Il volo era appena iniziato, era l’undicesimo addestramento di Nucheli. Ci sarà un’indagine tecnica molto accurata".

La procura di Latina ha aperto un’inchiesta, mentre una commissione dell’Aeronautica Militare analizzerà ogni dettaglio. Anche la procura militare attende un’informativa. Il Senato ha osservato un minuto di silenzio, e le Frecce Tricolori hanno annullato il sorvolo previsto a Milano. Messaggi di cordoglio sono arrivati dal presidente Sergio Mattarella, dalla premier Giorgia Meloni e dal ministro della Difesa Guido Crosetto.

Il colonnello Mettini, nato a Piombino, era entrato in Aeronautica nel 1997 e vantava oltre 4.000 ore di volo. Era al comando della scuola di Latina, dove si formano i futuri piloti delle forze armate. L’allievo Nucheli, originario di Alatri, era figlio di Natale, primo luogotenente della base di Frosinone ed ex sindaco di Serrone. "Un ragazzo generoso, animato da un profondo senso del dovere", ha detto l’attuale sindaco Giancarlo Proietto, che ha proclamato lutto cittadino.