Cagliari-Roma sull’aereo rattoppato con lo scotch, la videodenuncia. Ma il popolo social si divide

Cagliari, 2 agosto 2023 - In volo da Cagliari a Roma con un "aereo rattoppato con lo scotch". È la denuncia dell'ex presidente della Regione Sardegna ed ex parlamentare Mauro Pili, che sui social ha postato un video in cui si vede del nastro argentato applicato sulla parte inferiore della carlinga, vicino all'apertura del carrello, di un Airbus di Ita Airways.

Un fermo immagine del video postato dell'ex parlamentare Mauro Pili (Da Facebook)

"Ci trattano da colonia del terzo mondo – scrive l'ex politico e giornalista –. Aereo rattoppato con lo scotch non mi era ancora capitato! Stamane, alle 7.20, in partenza per Roma da Cagliari, nessuno si è accorto di niente, per via dell’imbarco dal tunnel. All’arrivo a Fiumicino lo scoperta di aver viaggiato con un aereo, spacciato come del 2021, in realtà rattoppato in modo scandaloso! Ovviamente, aereo destinato alle rotte da e per la Sardegna!". Quindi aggiunge: "Diranno che è tutto in regola! E c’è chi ci crede! E tutti in silenzio!".

Il post ha scatenato una pioggia di commenti e il popolo social si è diviso tra gli esperti che spiegano come questo tipo di riparazioni "momentanee" non compromettano la sicurezza dell'aeromobile e chi si indigna. Tra le motivazioni addotte dai primi c'è anche quella che i piloti e l'equipaggio non volerebbero se non fossero sicuri del mezzo. "Lo Speed tape è usato più di quel che pensi. L'importante è che si siano accorti del danno e che provvedano al più presto alla riparazione definitiva", chiarisce un altro. Ma c'è chi invece insiste che, dati i costi dei biglietti, il passeggero ha diritto a imbarcarsi su un volo integro. E aggiunge: "Se la cosa fosse stata resa nota ai passeggeri, avrei voluto vedere quanti sarebbero saliti".