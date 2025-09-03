Bonelli: “Aerei militari israeliani atterrati a Sigonella, spiano la Flotilla? Inaccettabile, il governo spieghi”

Roma, 3 settembre 2025 – Cosa ci fanno degli aerei dell’esercito israeliano a Sigonella? Se lo chiede Angelo Bonelli, leader di Alleanza Verdi e Sinistra, che pretende “immediate spiegazioni al governo” su quanto sarebbe avvenuto nelle ultime ore. “Tre aerei militari israeliani hanno sorvolato la Sicilia e sono atterrati nella base militare (Nato ndr) di Sigonella – dice il parlamentare in un post, allegando un tracciato di Flightaware, sito di tracciamento dei voli –. Uno di questi velivoli, un KC-130H, è decollato ieri dalla base aerea di Nevatim in Israele alle 15:10 ed è atterrato a Sigonella alle 18:40, per poi ripartire”.

Il volo dell'Air Force israeliano 292 decollato alle 15.10 (ora locale) da Nevatim e atterrato alle 18:40 (ora italiana) a Sigonella, tracciato da FlightAware

Bonelli si domanda se non siano venuti a spiare la Global Sumud Flotilla, la missione internazionale civile diretta a Gaza con aiuti, che in questi giorni solca il Mediterraneo per interrompere il blocco israeliano nella Striscia. O piuttosto se "siano venuti a caricare armamenti”. In entrambi i casi “saremmo di fronte a una gravissima complicità dell'Italia”.

Aerei militari israeliani provenienti dalla base di Nevatim sono atterrati e decollati dopo poche ore dalla base italiana di Sigonella. Cosa ci fanno aerei militari israeliani nelle basi italiane ? Per la Flotilla o il governo da supporto militare ?https://t.co/WWCXQ5IIiK — Angelo Bonelli (@AngeloBonelli1) September 3, 2025

“Non è tollerabile che il nostro Paese metta a disposizione il proprio territorio e le proprie basi per operazioni militari che hanno come unico obiettivo quello di prolungare il genocidio a Gaza”, incalza Bonelli, che annuncia un’interrogazione urgente in Parlamento.

La base di Sigonella

L'aeroporto militare italiano ‘Cosimo Di Palma’ di Sigonella, in provincia di Catania, ospita la Naval Air Station Sigonella (abbreviata in NAS Sigonella) della Marina Usa: è utilizzata anche per operazioni della Nato, oltre ad essere ede del ‘Comando Alliance Ground Surveillance’ (NAGSF), programma si sorveglianza aerea dell’Alleanza atlantica.

La Sumud Flotilla in Sicilia

Intanto stanotte l’ex sindaca di Barcellona Ada Colau, che fa parte della spedizione di Global Sumud Flotilla, ha riferito che droni non identificati hanno sorvolato alcune imbarcazioni. Non ci sono comunque stati problemi di sicurezza. Barche della flotta pacifica sono in attesa di partire proprio dalla Sicilia, il 7 settembre, dopo essersi ricongiunte con quelle provenienti dalla Spagna.

A bordo della spedizione anche quattro parlamentari italiani: oltre all'eurodeputata di Avs Benedetta Scuderi che aveva già annunciato la propria presenza, anche Arturo Scotto e Annalisa Corrado (Pd) e Marco Croatti (M5S).