Il caso Pappalardo: gli insulti al Governo, le reazioni e le scuse

Fiumicino, 23 agosto 2025 - Adriano Pappalardo e Giorgia Meloni, la strana coppia. Strana già da menzionare nella stessa frase, figuriamoci nella medesima vicenda. Eppure il cantante istrionico non si è lasciato scappare l’occasione di menzionare la Presidente del Consiglio durante un concerto. Con toni di certo non particolarmente signorili, durante un’esibizione a Passoscuro, frazione di Fiumicino.

“Ha iniziato a fare una polemica di indirizzo politico totalmente fuori contesto. Parolacce e gesti sui genitali, ha ricevuto fischi e qualcuno è anche andato via. Inguardabile” ha commentato qualcuno sui social network.

Insomma, nulla che avesse a che fare con alcuna sua canzone. Che Adriano Pappalardo si sia lasciato trascinare dal momento, però, è chiaro. Anche perché è stato lo stesso cantante a scusarsi il giorno dopo all’Adnkronos: “Ho chiesto tre volte scusa a tutti quanti per aver detto quella brutta frase. Ho detto una cosa tipo: ‘Qua ci stanno togliendo tutto, anche la possibilità di fare il nostro lavoro, e questo grazie al Governo di oggi, che continua a togliere, togliere, togliere’. Poi ho detto che speravo che la Meloni mi avesse sentito. Però dopo la seconda canzone, mi creda, ho chiesto scusa più volte. Ho detto: ‘Signori, io vi chiedo scusa ufficialmente per quello che ho detto’. Un energumeno, prima che salissi sul palco, mi ha preso per un braccio e mi ha detto: ‘Qui siamo tutti compagni, tutti di sinistra’. Quindi io ho pensato di assecondarli e mi sono lasciato prendere da questo attimo di intemperanza e ho detto qualcosa contro il Governo”.

Le scuse non hanno però mandato in soffitta le inevitabili polemiche. "Pappalardo ha usato espressioni forti e colorite, rivolgendosi in maniera poco garbata nei confronti del presidente Meloni, in relazione ai suoi rapporti con Trump. Espressioni forti, accompagnate da una gestualità volgare che mi ha sconvolto, anche perché nella piazza c'erano famiglie e bambini" ha sottolineato all'Adnkronos Giovanna Onorati, vicesindaco di Fiumicino.

"Il vero furore ideologico, evidente durante il concerto organizzato dal Comune di Fiumicino a Passoscuro, nelle dichiarazioni di Adriano Pappalardo contro Giorgia Meloni, è indegno" ha stigmatizzato la senatrice di Fratelli d'Italia, Ester Mieli, responsabile del Dipartimento Pari opportunità e politiche contro ogni forma di discriminazione.