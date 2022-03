Adescava ragazzine Condannato giudice dei minori

Per anni ha adescato centinaia di giovanissime vittime. Ragazzine contattate utilizzando le chat dei social network e a cui inviava messaggi espliciti a sfondo sessuale. Per questo un

giudice onorario del Tribunale dei Minori di Napoli è stato condannato a 10 mesi di carcere e alla interdizione perpetua dai pubblici uffici legati a minori dal

giudice monocratico di Roma, dove il procedimento è arrivato per competenza territoriale. Di professione psicologo, 47 anni, l’uomo utilizzava, secondo quanto accertato dagli inquirenti, sempre lo stesso modus operandi. Aveva creato un profilo fake e si presentava con il nome di Cristiano per abbordare virtualmente le bambine. "Sei bellissima e sexy", così esordiva chattando con le ignare vittime con quali subito passava ad un linguaggio estremo. I fatti risalgono agli anni 2016 -2017 e, da quanto emerso dalle indagini, i dialoghi avvenivano anche con altre utenze, con una media di 9 contatti al giorno per un totale di quasi ventimila messaggi.