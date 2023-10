Adeguiamo gli stipendi ai territori

Sacconi

La sezione lavoro della Cassazione ha messo in discussione la certezza del contratto collettivo nazionale. Ha infatti riconosciuto al giudice la possibilità di contestare al datore di lavoro l’applicazione del salario contrattuale ove lo ritenga insufficiente ai sensi dell’art. 36 della Costituzione. D’altronde, nella dimensione nazionale le parti individuano il punto di incontro minimo tenendo conto delle situazioni più marginali per prevenire il sommerso. Ma in un Paese con profondi divari territoriali, ciò che può consentire una “esistenza libera e dignitosa” in una certa area potrebbe non consentirla in un’altra. Ne discende la impossibilità di individuare una cifra, pure arricchita delle voci rientranti nel trattamento complessivo, ovunque adeguata. Tanto attraverso il contratto nazionale quanto con una norma di legge. Quest’ultima, da un lato non sarebbe al riparo dalla giurisprudenza e, dall’altro, in un Paese con salari mediani modesti, potrebbe indurre a schiacciarli sulla cifra individuata dal legislatore. Prendiamo quindi atto dei limiti del contratto nazionale, che tuttavia può ancora contenere principi e alimentare le prestazioni complementari. Ma non è più idoneo a stabilire retribuzioni e inquadramenti, da adattare ai diversi contesti territoriali per le piccole imprese, e aziendali per quelle maggiori.

Tocca ora alle parti sociali, che autonomamente hanno deciso sin qui i perimetri dei settori (ormai obsoleti per il superamento dei relativi confini), condividere i perimetri territoriali più idonei a rappresentare i fattori che influenzano la competitività delle imprese e il potere di acquisto delle retribuzioni. Ragionevolmente, potrebbero individuare quali ambiti contrattuali omogenei l’area di Milano o l’intera regione Molise. Possiamo anzi ipotizzare che questa nuova stagione contrattuale possa partire proprio dalle città maggiori, in quanto presentano caratteristiche più lontane dai criteri minimi della omologazione nazionale e rappresentano la sede più disagiata per lavoratori costretti ad affrontare pendolarismo e carrello della spesa.