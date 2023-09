Addio a Messina Denaro, rose nel cimitero blindato. Stop a messe e preghiere "Giusto, sono atti pubblici"

Sono entrati frettolosamente. Le donne vestite di nero. La famiglia c’era tutta. Almeno quella che non è dietro le sbarre. Mancava solo la madre, Lorenza Santangelo, malata e costretta a casa. La bara di cedro chiaro con le spoglie dell’ultimo stragista di Cosa nostra, Matteo Messina Denaro, partita martedì dall’ospedale dell’Aquila, è arrivata verso le otto di ieri dopo una notte di viaggio. Il cimitero di Castelvetrano era blindato da ore. Vietato l’accesso agli estranei. Salvatore, il maggiore dei maschi del capostipite, don Ciccio, che per un istante ha accarezzato il feretro attraverso il lunotto del carro funebre, teneva in mano delle rose gialle. Unici fiori di una cerimonia senza messaggi né corone. Dicono che sia stato il padrino, morto lunedì per un tumore al colon, a chiederle. Uno a uno sono arrivati gli altri: le sorelle Giovanna Bice, i nipoti Francesco Allegra e Stella Como. C’erano Vincenzo Panicola, da poco tornato in libertà, e Lorenza Guttadauro, nipote e avvocata dello zio capomafia. Pochissimi familiari, dunque, per una cerimonia durata una manciata di minuti. La cerchia ristretta del boss, insomma, della quale è tornata a far parte Lorenza, la figlia naturale riconosciuta dal padre solo qualche giorno prima di morire. Intanto, finisce nella bufera don Tommaso Izzo, parroco di una chiesa a Casalnuovo di Napoli che ieri sera avrebbe dovuto tenere una celebrazione, poi annullata "per prudenza pastorale", in suffragio del boss. Il ripensamento non è bastato a spegnere le polemiche: dalla condanna del vescovo e del sindaco a quella della presidente della Commissione parlamentare antimafia, Chiara Colosimo, che definisce l’iniziativa "raccapricciante" oltre che "in contrasto con il processo di scomunica che la chiesa ha avviato per i mafiosi"; un’idea che "merita la condanna incondizionata di tutti quelli che credono nello Stato". Il parroco si è difeso, sottolineando di aver solo accettato la richiesta di un fedele. E sempre ieri tre monache benedettine di clausura del monastero dei Santi Cosma e Damiano di Tagliacozzo volevano recarsi all’obitorio dell’ospedale de L’Aquila per pregare davanti alla salma del boss "malgrado tutto, in quanto sempre figlio di Dio". Ma sono state respinte.

Roma, 28 settembre 2023 – L’orizzonte che separa la terra dal cielo è come la corda su cui si muove un funambolo. Un filo sottile, precario anche per chi è abituato ad affidarsi agli assoluti. Agli occhi di un credente, la morte di Matteo Messina Denaro somiglia molto a quel filo. È lecito trattare la sua anima come quella di un peccatore qualsiasi? La risposta si trova separando il rito dai moti della coscienza, il pubblico dal privato. La pensa così Alberto Melloni, storico delle religioni e ordinario di Storia del cristianesimo all’Università di Modena e Reggio Emilia.

Professor Melloni, è stato giusto negare i funerali a Matteo Messina Denaro?

"Io credo che nei casi difficili bisogna sempre ragionare sulla base di principi di carattere generale. La Chiesa cattolica non può mai mostrare neppure la minima indulgenza nei confronti del potere mafioso, che sovente ha abusato dei simboli religiosi. Se da una parte Cosa nostra si è scontrata con l’avversione e la resistenza di persone come Don Pino Puglisi, dall’altra ha incontrato connivenze. Pertanto, le ambiguità non sono ammissibili. Ad ogni modo, esiste una differenza fondamentale tra l’atto pubblico di culto e quello privato di pietà".

Ce la spieghi.

"Mi è parso giusto negare il funerale pubblico, che avrebbe rischiato di avere un sapore celebrativo. Insomma, poteva essere malinteso. Altra cosa è il commiato familiare, che ci dev’essere".

Lo stesso discorso si può fare per la preghiera? All’Aquila le suore che avevano raggiunto l’obitorio per un momento di raccoglimento non sono state fatte entrare.

"Sì, anche in questo caso si deve distinguere tra il gesto pubblico della comunità e l’atto intimo. Una delle grandi questioni di conflitto tra la Chiesa e le società moderne afferiva proprio alla pretesa di queste ultime di regolare gli spazi pubblici, ponendo di conseguenza il problema di manifestazioni come le processioni religiose. La preghiera privata non si può negare a nessuno. Ciò che succede in pubblico, invece, trasmette un messaggio. E al messaggio bisogna stare molto attenti, come dimostra un episodio accaduto di recente".

A cosa si riferisce?

"A una frase di Bergoglio, che nel trentesimo anniversario della morte di Don Pino Puglisi ha parlato della “mano assassina di un giovane”. Nessuno può mettere in discussione l’ostilità alla mafia di Papa Francesco, ma sarebbe stato opportuno usare un termine meno generico".

Se Messina Denaro si fosse pentito, magari in punto di morte, sarebbe cambiato qualcosa?

"Poco. Il pentimento è un fatto che riguarda la coscienza, che se svelato in pubblico perde di credibilità. Messina Denaro si è comportato come il capo di un esercito in guerra. Ha mostrato ai soldati il suo eroismo perverso. Non solo non si è pentito, ma si è fatto beffe dello Stato e della Chiesa".

In tal senso, bisogna ricordare che il boss, nel pizzino in cui metteva nero su bianco il rifiuto del funerale religioso, definiva la Chiesa «corrotta». Il suo anatema ha inciso in qualche modo sui fatti di queste ore?

"Non credo. La Chiesa ha agito per principio generale e ha fatto bene. Il patetico atteggiamento di sfida esibito dai capi della vecchia mafia dice molto della preoccupazione con cui bisogna guardare ai loro eredi".

Il nostro Dio non è più il giudice implacabile in cui credevano gli antenati. La sua misericordia può arrivare fino al perdono di un personaggio come Messina Denaro, secondo la Chiesa?

"La misericordia può arrivare nei luoghi più impensabili. Ma questo non cambia di una virgola il sentimento di giustizia che bisogna nutrire nei confronti di organizzazioni che sfidano l’onnipotenza divina opponendo quella mondana".

L’inferno è vuoto, come nell’idea attribuita al teologo svizzero Hans Urs von Balthasar?

"Lo vedremo. Comunque, trovo azzardato il tentativo dei teologi di esporsi sull’inferno. Ed eviterei argomenti di carattere teologico parlando di chi ha disposto della vita e della morte di altre persone per garantirsi il potere su questa terra".