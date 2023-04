Addio global, oggi l’economia guarda in casa

Lorenzo

Castellani

La globalizzazione è il mondo di ieri. Siamo di fronte ad un rovesciamento di paradigma sostanziale: ciò non significa che molti mercati non resteranno integrati, ma che in diversi settori la tendenza al protezionismo e a forme di rimpatrio della produzione stanno diventano prevalenti. Gli ultimi tre anni hanno seppellito il sistema già esausto della globalizzazione nato negli anni Novanta: pandemia, guerra, inflazione e tensioni internazionali ci proiettano in un’epoca storica diversa. Lo si vede bene negli Stati Uniti, dove Biden spinge sul Buy American, in Cina dove oramai interi settori dell’economia vanno verso l’autarchia con divieti di export e in Europa con una nuova ondata di nazionalizzazioni e aiuti di stato. Il rischio maggiore per l’Europa è che non arrivino materie prime dalla Cina o che i costi schizzino e che il mercato americano resti inespugnabile per le aziende europee. C’è dunque necessità di adattarsi nel nuovo scenario con una politica industriale robusta, serve un aumento della produzione, ma soprattutto bisogna evitare di legarsi a politiche ambientaliste ideologiche che aumentino la dipendenza dall’estero e i costi energetici. Non aiutano nemmeno le posizioni troppo accomodanti con la Cina come quelle di Macron perché trasmettono debolezza e ricattabilità politica. I passi di quella relazione vanno concordati con gli americani che dall’aggressivo imperialismo cinese sono preoccupati. Le ultime crisi hanno poi mostrato come il settore della difesa e delle produzioni strategiche (tecnologia, farmaceutico, energia) richiedono maggiori investimenti e i siti non possono essere dislocati troppo lontano dalla nazione o esternalizzati. La globalizzazione si è frammentata, il mondo si riorganizza in blocchi, una nuova politica fondata su sicurezza e protezione si affaccia sul ventunesimo secolo.