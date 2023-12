Addio allo stilista Riva. Aveva creato gli abiti per Cruz e Houston

È morto all’età di 85 anni lo stilista Lorenzo Riva. Ad annunciarlo l’amico Luigi Valietti con un post su Facebook: "Ciao Lo con la stessa eleganza che ti ha sempre contraddistinto ci hai lasciato. Non ti potrò mai dimenticare. Tuo Lu". Lo stilista si è spento all’ospedale San Gerardo di Monza, città di cui era originario. A 18 anni aveva aperto il suo primo atelier. Nel 1972 aveva presentato la sua prima collezione a Firenze, a Palazzo Pitti. Da allora la sua carriera è decollata portandolo a diventare famoso in tutto il mondo. Nei primi primi anni ottanta è diventato direttore artistico della maison Balenciaga. Poi il rientro in Italia e l’apertura di due nuovi atelier in società con Luigi Valietti.

Negli anni ‘90 infine la consacrazione nell’alta moda con la creazione tra l’altro di abiti per personaggi famosi come Isabella Rossellini, Penelope Cruz, Carmen Maura, Whitney Houston, Jerry Hall e Ivana Trump.