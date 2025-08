Addio al ’Marine’ Bonamico. Leggenda di Virtus e Nazionale. Il campione che amava ridere

Gallo

La sveglia più dolorosa per Bologna, per la pallacanestro e per chi ha avuto la fortuna di conoscere come giocatore, ma anche come uomo, Marco Bonamico. Su Facebook il post di Mario Martini, che con il ’Marine’ ha condiviso pagine di storia della V nera. "Ciao Marco ci hai lasciato troppo presto, ma rimarrai sempre con noi". A corredo la foto di un giovane ’Marine’ sorridente. Sembra un incubo, ma quando al telefono si sente la voce commossa di Renato Villalta, si capisce che è tutto vero: Marco Bonamico ci ha lasciato.

Era nato a Genova, il 18 gennaio 1957, Marco, ma era arrivato presto a Bologna, con due metri d’altezza, l’aria da guascone e la voglia di conquistare il mondo con un pallone da basket tra le mani.

Un diamante grezzo, il ’Marine’, costruito pezzo dopo pezzo da Dan Peterson, poi ulteriormente valorizzato da Sandro Gamba e Alberto Bucci. Due scudetti con la Virtus, nel 1976 (giovanissimo e capace di neutralizzare Bob Morse a Varese) e nel 1984, il titolo della Stella, con i suoi tiri dall’angolo, senza paura. Anche due Coppe Italia, sempre con la Virtus. E pagine leggendarie con la Nazionale italiana: l’argento ai Giochi di Mosca nel 1980 e l’oro agli Europei di Nantes, nel 1983.

Nel 1981, il ricordo peggiore: la finale di Coppa dei Campioni persa con il Maccabi Tel Aviv. Fimantino in campo, pacato e socievole fuori. Ma c’era un nome, sul quale l’umore di Marco, cambiava radicalmente. "Se nominate Van der Willige allora possiamo chiudere qui la nostra chiacchierata", diceva il ’Marine’ un po’ risentito. Van der Willige, per chi lo avesse dimenticato, è stato l’arbitro che, nella finale di Strasburgo, tolse l’ultimo pallone per un fallo di sfondamento di Marco. "Che non c’era proprio", rammentava lui.

L’unico modo per farlo arrabbiare. Per il resto raccontava la sua storia con il sorriso sulle labbra. Come quando, nel 1976, era stato a un passo dall’andare negli Stati Uniti e giocare nella celebre Duke University. "Altri tempi, altre regole", se la rideva lui.

Ma a forza di canestri, oltre a essere il ’Marine’ per antonomasia della nostra pallacanestro, veniva ribattezzato Marco ’Goodfriend’ quando giocava bene. E Marco, di partite importanti e da protagonista, ne ha giocate tante. Curioso, generoso, vulcanico nelle idee. Non solo giocatore, ma anche presidente della Giba, il sindacato dei giocatori di basket, presidente della LegaDue (il migliore, non ce ne vogliano predecessori e successori), commentatore televisivo. Ma anche consigliere federale, procuratore e, recentemente, accompagnatore turistico sia per visite gastronomiche sia per viaggi negli States. Nella sua Bologna guidava i turisti alla scoperta delle ghiottonerie di casa nostra. Negli Stati Uniti, invece, dopo aver mostrato le bellezze di New York e Los Angeles, prendeva per mano i suoi gruppi. E li portava al Madison Square Garden, per far assaporare a tutti una partita in perfetto stile Nba.

Aveva giocato una stagione in Fortitudo, nel 1976/77, culminata con il terzo posto e la finale di Coppa Korac, conservando tanti amici. E, proprio a fine maggio, aveva fatto parte del ’comitato’ che aveva accolto il ritorno in Furla di Carlos Raffaelli.

Un Bonamico sempre sorridente, pronto alla battuta e all’ironia. Non solo sugli altri, ma anche su se stesso. Aveva confidato i problemi di salute a un ristretto gruppi di amici, ai quali aveva chiesto riserbo, per rispetto alla sua privacy. Al mondo dei canestri e, più in generale allo sport e a Bologna, mancherà davvero tanto un personaggio come il ’Marine’.