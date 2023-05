Addio al falco simbolo di Manhattan Aveva il nido sulla quinta strada, era il preferito di turisti e fotografi

Pale Male, il falco star di Manhattan, è morto. Per più di trent’anni questo esemplare di falco dalla coda rossa aveva il suo nido sul cornicione di un palazzo con portiere sulla Fifth Avenue ed era diventato una celebrità per migliaia di turisti e fotografi. Martedì è stato trovato a terra da una guardia di Central Park, era in condizioni gravi, appariva stordito.

Bobby Horvath, che si occupa di riabilitazione di animali, l’ha portato subito al suo centro di assistenza. Il giorno dopo, le analisi hanno chiarito la causa della morte: insufficienza renale legata all’età. Chiamato Pale Male per via delle sue piume bianche, questo uccello dal grido potente venne avvistato la prima volta a Central Park nel ‘91. Due anni dopo aveva fatto il nido nella vicina Fifth Avenue e negli anni è diventato una leggenda.