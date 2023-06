Addio al Cavaliere Quell’annuncio all’Italia "È il Paese che amo" E niente fu più lo stesso

di Pierfrancesco

De Robertis

Tutto cominciò quando molto era già cominciato. "L’Italia è il Paese che amo". Erano i primi mesi del 1994, e Silvio Berlusconi era già uno degli uomini più noti, ricchi e potenti d’Italia. Le tv, il Milan, Milano 2, non c’era italiano che non lo conoscesse, eppure non ce ne era uno che anche solo un mese prima di quel pomeriggio ad Arcore potesse immaginare come sarebbe finita di lì a poco.

Ai suoi stessi collaboratori – quelli storici come Galliani, Confalonieri, Dell’Utri, Letta, Bernasconi, Doris – Silvio Berlusconi aveva confidato la propria intenzione di "scendere in campo" solo qualche settimana prima, e non uno lo aveva confortato. "Scordatelo, ti faranno a pezzi". Ma lui è sempre stato uno testardo, e non ascoltò nessuno. Testa bassa e avanti. Fino all’exploit delle prime elezioni, fino a palazzo Chigi, fino a diventare "il presidente del Consiglio più longevo dopo Mussolini", come disse una volta con quella faccia tosta che non gli ha mai fatto difetto, e non capivi dove iniziava il gioco e dove diceva sul serio.

Esercizio inutile, in realtà, perché Berlusconi è sempre stato tutto e il suo contrario, il diritto e il rovescio, un contenitore umano in grado di annullare spazi e confini, e rendere difficili e perfino banali i confronti. Fino soprattutto a dar vita a un’epoca, il primo ad aver avuto il privilegio di contrassegnare con il proprio nome un periodo della politica repubblicana. Prima di lui c’erano stati i democristiani, il centrosinistra, il compromesso storico, poi il pentapartito e poi lui. Il "ventennio berlusconiano", qualcuno lo definì con civettuola malizia, che ha diviso gli italiani come era capitato solo nello sport ai tempi di Coppi e Bartali, e che si presta a molteplici giudizi. Quasi tutti a tinte forti. Bianco o nero. Ognuno si è fatto e conserva il suo, e forse per qualche tempo sarà difficile cambiarlo. Le definizioni non sono mancate, e spaziano da "unto del Signore" a "pregiudicato". In mezzo ci sta tutto.

Per tutti è stato comunque una personalità che ha inciso profondamente non solo nella vita politica ma anche in quella del costume, della cultura e perfino nello sport del nostro Paese. Pochi personaggi sono stati così globali, hanno coinvolto un così vasta rappresentazione di mondi quanto Silvio Berlusconi. E parlare solo del Berlusconi politico, con tutto quello che ha significato il carico annesso dei processi, dei conflitti di interessi, di giudizi sulla sua rivoluzione liberale mai compiuta è inquadrare solo una parte dell’uomo e del suo universo e lasciare indietro l’altra.

In ogni caso, in ogni campo, un innovatore. In politica Berlusconi è stato il primo a introdurre in Italia la personalizzazione della politica che altrove, negli Stati Uniti ma anche in Gran Bretagna o in Francia, era pane quotidiano. Il primo a dire che i partiti erano strumenti vecchi e dovevano porsi al servizio delle leadeship, il primo a denunciare il "teatrino della politica", il primo a scrollare l’albero avvizzito dei vecchi riti di palazzo, il primo a cambiare il linguaggio pubblico, a parlare a tutti, anche alle casalinghe perché la casalinghe votano, il primo a unire il marketing alla politica e a vendere la politica come un detersivo. Non a caso, la primigenia classe dirigente di Forza Italia fu quella di Publitalia.

E chi è arrivato dopo Berlusconi, il più delle volte ha finito solo per imitarlo, non sempre in meglio. In mezzo all’esperienza del ventennio c’è stata la lunga guerra giudiziaria che l’ha tenuto impegnato dall’avviso di garanzia del dicembre 1994 fino agli ultimi gradi del Ruby ter o quater tanto si è perso il conto, ci sono stati gli anni del bunga bunga e delle cene eleganti ad Arcore portate avanti da Berlusconi con sfacciata e incoscente gaiezza, come quando si faceva telefonare da gente tipo Lavitola o dalle ragazze dell’Olgettina, alle quali aveva dato il suo numero e a cui raccontava che Ruby era nipote di Mubarak. Ci sono state le condanne, l’ultima delle quali gli è costata l’esclusione dal Senato, e le leggi ad personam. C’è stato tutto questo, e anche questo è parte del tutto, parte di un personaggio da considerare per intero, prendere o lasciare. Fino in fondo, fino a quando tutti lo avevano già dato per pensionato e lui invece non aveva mollato. Perché uno come Berlusconi era costruito per non mollare, come i dittatori, o i papi, almeno quelli di una volta. Come un cubo di Rubik poteva essere scomposto ma non smontato, una parte si tiene con l’altra.

Così fino alla fine è stata la prosecuzione del prima, l’inverosimile corsa al Quirinale nella quale solo lui credeva come una novella discesa in campo, il finto matrimonio con Marta Fascina, a ricordare al mondo che nell’universo berlusconiano il vero e il falso hanno sempre giocato a nascondino, rincorrendosi l’un l’altro. O la caduta del governo Draghi, l’ultimo colpo d’artiglio a ricordare a tutti che il capo era e restava sempre e comunque lui.

Ma la rivoluzione di Berlusconi non è stata solo politica. Prima della politica c’è stata quella culturale, le televisioni commerciali, la sua più grande intuizione. Berlusconi fu accusato dall’intellighenzia radical chic di aver abbassato il livello del Paese, di averci reso parte di un grande Truman show che con i programmi spazzatura della tv delle lacrime ha omologato l’Italia orientandone i gusti verso il trash, vellicandone gli istinti peggiori. Poi anche la Rai e le altre reti commerciali hanno fatto lo stesso, e si è capito che lui non era belzebù ma solo uno che aveva portato il nuovo. Buono o cattivo che fosse, questo era. E così con il tempo, ma mano che il suo distacco dalla politica si faceva più ampio, ecco che nella considerazione generale il ricordo si è ammorbidito, probabilmente anche per il confronto con chi gli è succeduto, e sempre di più è capitato di leggere giudizi se non benevoli per lo meno distaccati. Un onore delle armi che il vecchio leone avrebbe forse apprezzato, senza però stupirsi più di tanto. Di essere il migliore di tutti, lui lo ha sempre pensato. Era lui ad aver vinto più Coppe dei campioni. Erano gli altri a non averlo compreso per tempo. Come pochissimi altri, l’autobiografia di una nazione.