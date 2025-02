Addio a Rovagnati, l’omaggio della moglie: "Illumina le nostre vite"

In centinaia hanno affollato il sagrato della parrocchia di San Martino, a Biassono (Monza e Brianza), per il funerale di Lorenzo Rovagnati, erede e ad dell’omonima e nota azienda di salumi, morto la scorsa settimana, a 42 anni, in un incidente in elicottero a Noceto, in provincia di Parma. All’arrivo del feretro, ricoperto da rose rosse, è partito un lungo applauso. Ad accompagnare l’ultimo saluto a Lorenzo è intervenuta tutta la famiglia, tra cui la mamma Claudia Limonta Rovagnati, 79 anni. Dolore, ma anche tanta forza e tanto amore nelle parole che la moglie, Federica Sironi, ha dedicato al marito al termine della cerimonia. "La vita è così fragile che pare un soffio, ma anche così forte come Sofia, l’ultimo tuo dono (la terza figlia nata pochi giorni dopo la tragedia, ndr). Il tuo amore è sempre stato così grande: non mi hai mai lasciata sola e sarà sempre così, anche in futuro. I bambini sentiranno ogni giorno parlare di te. È l’inizio di una lunga notte scura, ma i nostri bambini sono le nostre stelle e il tuo ricordo illuminerà la nostra vita", ha detto.