Addio a Manfredi della Gherardesca Il conte muore nel sonno a 60 anni

Un’intera comunità in lutto, per la prematura scomparsa del conte Manfredi della Gherardesca, che si è spento improvvisamente la notte scorsa, nel sonno a Castagneto Carducci (Livorno). Aveva 60 anni. Manfredi, fratello minore di Sibilla e Gaddo, era appena rientrato dall’estero. È stato trovato morto nella camera da letto del castello di famiglia. "Una famiglia che è nella storia di Castagneto, legata profondamente a Castagneto, con tre fratelli molto uniti. È davvero una notizia tristissima per la nostra intera comunità", ha commentato il sindaco di Castagneto, Sandra Scarpellini. La famiglia dei della Gherardesca ebbe origine longobarda ed è una delle più antiche nobiliari della Toscana; ebbe fra gli antenati il conte Ugolino la cui leggenda Dante Alighieri immortalò nell’Inferno. Sposato con la principessa di origine bavarese Dora Lowenstein, nota pr britannica e figlia dell’ex manager dei Rolling Stones, Manfredi lascia due figli Aleotto e Margherita. "Ora che potevamo stare insieme se ne è andato", è il ricordo straziato del fratello Gaddo.