Addio a Guido Bodrato, storico leader della Dc Fu tre volte ministro

Guido Bodrato, figura di spicco della sinistra democristiana, è scomparso all’età di 90 anni. Nato a Monteu Roero, un piccolo Comune in provincia di Cuneo, è stato, insieme a Donat-Cattin, il leader della corrente Forze Nuove e poi stretto collaboratore di Benigno Zaccagnini. Eletto deputato consecutivamente per sette legislature (dal 1968 al 1994), vice segretario del partito nell’era De Mita, è stato anche tre volte ministro e europarlamentare dal 1994 al 2004. Il capo dello Stato, Sergio Mattarella lo ricorda come "un politico sempre al servizio delle istituzioni, un testimone esemplare per la Repubblica e non soltanto per chi lo ha conosciuto e gli è stato amico".

Molto attivo sui social, sino a poche settimane fa, si è schierato contro l’elezione diretta del premier, a favore della Costituzione e del Parlamento. "Chi riduce la storia a uno scontro tra destra e sinistra – scriveva il 13 maggio – deve sapere che tutto, anche la pretesa di avere tutto il potere, ha un limite e dopo vane pretese è ormai l’ora di tornare alla Costituzione".