Addio a Flavia Prodi Una vita assieme al Prof Disse: "Io non esisto" Ma era una first lady atipica

di Valerio

Baroncini

Inseguita da Piero Chiambretti, nei giorni del primo Governo Prodi, esordì con un memorabile "Io non esisto". Passato qualche mese, liquidò la frase-mantra con una battuta: "Va bene, esisto un po’ di più. Anche se sarebbe meglio continuassi a non parlare". Flavia Franzoni ("E togliete il cognome Prodi. Per favore", disse nel ’97 alle donne del Pds) ha parlato poco, ma è esistita molto e ha fatto di più. Lo sapeva lei, lo sapevano i suoi figli Giorgio e Antonio, lo sapeva il Professore. E i suoi silenzi, il suo pudore, la sua eleganza concreta (il guardaroba di gala? Una gonna lunga e filo di perle, stop) ne hanno fatto una figura atipica nella politica della Seconda Repubblica che aveva fatto i conti con le first lady Veronica Lario e Donatella Dini.

Per alcuni un passo indietro al marito, in realtà un passo avanti. Lei, definita da Romano come "la mia migliore consigliera" e "l’ultima dei keynesiani", conosceva Prodi da sempre. Attiva nella gioventù dell’Azione Cattolica, al circolo Leonardo aveva incontrato quel lontano cugino che poi sposerà nel 1969, con omelia pronunciata da Camillo Ruini. Quando si fidanzarono, a Reggio Emilia, lei era al Liceo e lui già insegnava, ma a Trento. Poi, al terzo anno dell’Università, nell’amata Bologna, l’esame di economia politica Flavia lo sostenne con Beniamino Andreatta, Romano era assistente insieme con Carlo D’Adda e Angelo Tantazzi: due vite che alla fine sono una. Perché Flavia Franzoni era anche Romano Prodi e Romano Prodi era anche Flavia Franzoni. "Un dolore enorme", dice l’ex presidente della Commissione Europea.

Non è un caso che abbiano scritto un libro dal titolo ‘Insieme’, parola-manifesto della vita di Flavia. E queste erano proprio le parole di Flavia Franzoni: "Insieme è la parola e il concetto che più ricorre in queste pagine. Si riferisce a noi che abbiamo scritto un libro a doppia firma dopo una vita di esperienze comuni. Si riferisce alla grande famiglia in cui ci siamo trovati a vivere. Si riferisce alle esperienze vissute in comune con i tanti compagni di scuola, di parrocchia, di lavoro o, semplicemente, di vacanze". Ma "assieme" (così come di solito dice lui) è anche la parola più usata da Romano in economia, quando "descrive lo sviluppo dei distretti industriali o quando afferma che ‘riacchiappare’ lo sviluppo richiede il lavoro comune e la concertazione continua di imprese, istituzioni pubbliche, forze sociali, università. E anche la politica consiste sempre ‘nel mettere insieme le forze disposte al cambiamento’".

Insieme, dunque. Insieme, anche davanti al malore e poi alla morte. Nell’ultimo cammino, in Umbria, a un passo da Assisi, Flavia era accanto al marito e agli amici del cuore, fra loro Arturo Parisi. Nel 2003 un aneurisma all’aorta aveva portato la Franzoni a un importante intervento, che l’aveva costretta negli anni a svolgere esami e controlli costanti. Così era stato nel 2010, quando dopo un altro check finì per essere operata di nuovo, prova superata brillantemente. E così era stato anche in questi mesi: il cardiochirurgo Roberto Di Bartolomeo non riesce a credere a questo malore, "gli esami erano perfetti".

Parlare di Flavia Franzoni è anche una questione di welfare: aveva dedicato la sua vita allo studio delle scienze sociali, all’assistenza degli ultimi, ai problemi delle famiglie e dei minori. Lascia sei nipotini, amatissimi: Chiara, Davide, Giacomo, Benedetta, Maddalena, Tommaso. I bolognesi erano abituati a vederli spesso insieme, tra Santo Stefano e via Indipendenza, nei sabati di sole. E anche oggi è come se la Flavia fosse lì.