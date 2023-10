Addio a Cesare Rimini. Era il decano dei matrimonialisti

L’avvocato Cesare Rimini, maestro del diritto di famiglia e decano dei legali matrimonialisti, è morto a Milano a 91 anni. Nato a Mantova il 21 giugno 1932, Cesare Rimini si laureò in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano ed era avvocato dal 1958, specializzato nelle cause matrimoniali. Accanto alla pratica forense ha svolto un’intensa attività come giornalista pubblicista dal 1961, curando rubriche per la Rai e collaborando con diversi quotidiani e periodici; è stato in particolare a lungo collaboratore del Corriere della Sera per cui ha scritto articoli su temi di diritto di famiglia. Diversi i libri che ha pubblicato, da ‘Dica pure avvocato’ del 1988 a ‘Una carta in più’ del 1997, a ‘Forse che no. Alla ricerca dell’eleganza’, del 2011. Tra le sue opere, anche filastrocche per bambini. Nell’ambito della letteratura per ragazzi venne coinvolto nel progetto ludico didattico ‘La parola alla giuria’, pubblicato a metà degli anni ‘70 sul Corriere dei Ragazzi, ideato e sceneggiato da Mino Milani e illustrato da Milo Manara.