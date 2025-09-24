Diva, antidiva, la “grazia” di Fellini. Addio al mito Claudia Cardinale

Roma, 24 settembre 2025 – Se n’è andata Claudia Cardinale, cuore di ragazza, a volte persino di bambina: ha detto addio al mondo ieri sera, a Nemours, vicino a Parigi, a 87 anni. Diva e antidiva. Allegra, golosa della vita fino quasi all’ultimo. E, certo, mito, leggenda, icona fin da subito, da quell’esordio, bellissima e selvaggia, nei Soliti ignoti di Mario Monicelli (1958). Prima, era soltanto un’adolescente bellissima, a Tunisi. Parlava francese e arabo, e soltanto un po’ d’italiano, retaggio dei nonni siciliani. Fellini le dirà: “Claudia, tu appartieni all’Africa, alla terra, al sole”. Lei cresce da maschiaccio, ama gli animali, la vita all’aria aperta. Al cinema non ci pensa proprio.

Poi diventa “La più bella italiana di Tunisi”. Ha 17 anni, i concorsi di bellezza imperversano ovunque. Quel premio la porta dritta a Venezia, il premio è una breve vacanza alla Mostra del cinema. Poi è Cinecittà. Poi Hollywood. Era nata il 15 aprile 1938, come Claude Joséphine Rose Cardinale. I genitori erano nati anche loro in Africa settentrionale, da famiglie siciliane, dell’Isola delle femmine, vicino Palermo. Cardinale, Loren, Lollobrigida: icone di una bellezza mediterranea che ha fatto splendere il cinema italiano degli anni ’50 e ’60. Sono più di 150 i film a cui ha partecipato: Monicelli con I soliti ignoti, Luchino Visconti con Il Gattopardo, Vaghe stelle dell’Orsa e Gruppo di famiglia in un interno, Federico Fellini con 8 ½, e Bolognini, Zurlini, Sergio Leone con cui ha interpretato C’era una volta il West, Comencini con La ragazza di Bube. E poi il cinema internazionale, da La pantera rosa di Blake Edwards a Fitzcarraldo di Werner Herzog. E ancora, Enrico IV di Bellocchio, La pelle della Cavani…

Una giovanissima Claudia Cardinale nel film Il Gattopardo

Claudia Cardinale: l’immagine stessa della bellezza, nel ballo infinito del Gattopardo di Visconti, ma anche la presenza femminile magnetica e vitale di 8 ½ di Fellini. In quel magico 1963, i due geni del cinema italiano si contendevano l’attrice, costretta negli stessi giorni a dividersi fra i due registi. A questa guerra, neanche troppo nascosta, Francesco Piccolo dedica un intero libro, La bella confusione, tutto sullo scontro fra Visconti e Fellini per tenersi stretta Claudia Cardinale. Che, per entrambi, rappresenta la grazia. Un misterioso miracolo di equilibrio fra bellezza, eleganza, seduzione, mistero, potenza, splendore.

Claudia Cardinale

Quando Il Gattopardo fu presentato a Cannes, il press agent Enrico Lucherini affittò un ghepardo, lo fece sedare, e lo consegnò a Claudia. Che, impavida, se lo portò a spasso, al guinzaglio sulla Croisette. Sarà Palma d’oro, e un successo di pubblico enorme. E pensare che, quando arrivò sul set dei Soliti ignoti, non sapeva neanche chi fosse Marcello Mastroianni. “Mi piaceva, perché era una persona gentile”, disse. Un giorno, molti anni dopo quel film, a Parigi Marcello le dirà: “Ma lo sai che ero innamorato di te? Ci ho sofferto per anni…”.

Quello col cinema non fu, per lei, un amore a prima vista. Frequentò il Centro sperimentale di cinematografia a Roma per poi tornare in Tunisia. In Tunisia, scoprì di essere incinta, frutto di ripetute violenze subite da un uomo più grande di lei, di cui non ha mai voluto rivelare l’identità. Il figlio Patrick verrà cresciuto in Inghilterra, in segreto, come un fratello minore. Claudia è depressa, tormentata da pensieri suicidi. Poi però arriva I soliti ignoti. È il 1958, e la vita comincia a sorriderle. Costretta da un contratto stringente con Franco Cristaldi, reciterà in un film dopo l’altro all’inizio degli anni Sessanta. Gira Il bell’Antonio con Mauro Bolognini, al fianco di Marcello Mastroianni. È la ragazza madre Aida ne La ragazza con la valigia di Valerio Zurlini. Moravia, nel 1962, le dedica una intervista controversa, in cui si focalizza sul suo corpo. Ma lei non fa una piega, e dirà “usavo il mio corpo come una maschera”. L’articolo viene pubblicato in tutto il mondo.

Claudia Cardinale

Arriva il 1963, l’anno di quei due film epocali, Il Gattopardo e 8 ½. È la consacrazione, e l’avvio di una carriera internazionale straordinaria. Lavorerà con Jean-Paul Belmondo, con Alain Delon, con John Wayne, con Omar Sharif, con Vittorio Gassman, con Klaus KInski. Riceverà un Leone d’oro e un Orso d’oro alla carriera, innumerevoli altri premi. Bob Dylan, leggenda a sua volta, vuole una foto della Cardinale per il suo album Blond on Blonde. Lei ne è felice: ma una causa legale costringe il folk singer a toglierla. Lei, con l’innocenza di una bimba, commenta: “Come mi dispiacque”…

“Penso di avere avuto fortuna”, ci disse in una intervista. “Sono capitata in un momento magico del cinema: io non sono mica speciale!”. Era speciale proprio nel pensare di non esserlo. E anche generosa. Per esempio, nel “coprire”, lasciando che i paparazzi credano che si tratti di un flirt, l’omosessualità di Rock Hudson. “Noi lo sapevamo da tempo, ma a Hollywood l’omosessualità era ancora tabù. Così, a ogni occasione, fingevo di avere una relazione con lui. Hudson mi ha detto, più tardi: mi hai salvato la vita, e la carriera”.

“Non rimpiango niente”, confidava. “Se qualcosa non è andata, è perché era destino. Sono stata una privilegiata, ho lavorato con Visconti, Fellini, Monicelli. Sono una donna fortunata”. Negli ultimi anni, vissuti a Parigi, il suo piacere segreto era andarsene alla Cinémathèque e vedersi un film del passato, magari un vecchio Charlot. Andava alla cassa, ma il direttore si precipitava a impedirle di pagare il biglietto. E lei, ogni volta, quasi se ne stupiva. A ottant’anni compiuti, Claudia Cardinale era tornata a teatro, con una commedia che trasponeva al femminile un classico del Novecento, La strana coppia di Neil Simon. Era un progetto non realizzato da Pasquale Squitieri, il grande amore della sua vita, scomparso nel 2013. Claudia lo portò in scena assieme alla donna che Squitieri amò, dopo di lei: l’attrice Ottavia Fusco. Un gesto coraggioso, una tournée non facile: un gesto istintivo, un omaggio all’uomo amato in modo totalizzante. Fino al punto di vincere la gelosia, e affrontare un viaggio a teatro con l’altra donna che aveva un posto nel suo cuore.