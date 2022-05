Accuse e assoluzioni L’odissea giudiziaria

1 Le prime indagini

È il dicembre 2010,

quando Silvio Berlusconi

è indagato dai pm di Milano

per concussione: avrebbe

abusato dalla qualifica

di premier per esercitare

una pressione indebita sui funzionari della Questura per

il rilascio della 17enne Ruby.

2 Verdetto di condanna

Meno di tre anni dopo

il Cavaliere è condannato

in primo grado, dal Tribunale di Milano, a 7 anni di carcere per prostituzione minorile

e concussione. In appello

e poi davanti alla Corte

di Cassazione l’ex premier,

invece, viene assolto.

3 Ipotesi di corruzione

Nel procedimento Ruby Ter

Berlusconi si trova imputato

per corruzione in atti giudiziari. Tra le richieste di condanna figura anche quella per la senatrice Maria Rosaria

Rossi (foto), ex fedelissima

del Cav: un anno e 4 mesi

per falsa testimonianza.