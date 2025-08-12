Accuse a Kaufmann, svolta dall’autopsia: "Ha soffocato Anastasia e strangolato la bimba"

Arriva una svolta nel caso di Villa Pamphili dopo il ritrovamento, a giugno, di due corpi nel parco romano: la ventottenne russa Anastasia Trofimova è stata soffocata. Gli ultimi dettagli emergono dai risultati degli esami istologici effettuati nell’ambito dell’indagine sul duplice omicidio per cui è finito in carcere Francis Kaufmann (alias Rexal Ford, nella foto con lA compagna e la figlia) compagno della giovane donna e padre della piccola Andromeda che aveva appena 11 mesi. In particolare, il 46enne avrebbe soffocato la compagna, sul cui corpo non erano stati riscontrati segni evidenti di violenza, e strangolato la loro bambina. Delitti avvenuti, secondo gli inquirenti, nell’area verde della Capitale nei giorni precedenti alla tragica scoperta dei cadaveri. Dopo gli omicidi Kaufmann aveva fatto perdere le sue tracce, partendo con un volo di linea per l’isola greca di Skiathos dov’è stato rintracciato e arrestato dalla polizia. L’uomo, regista californiano, da anni utilizzava il nome falso Rexal Ford e sul volo che lo riportava a Roma ha dato segni di sofferenza accusando anche di essere stato "picchiato" dagli agenti e di voler "denunciare tutti per quanto subito". Continua l’indagine interna alla polizia, per arrivare a una "puntuale ricostruzione" dei tre accertamenti di polizia avvenuti nei confronti dell’uomo e della compagna nei giorni precedenti ai ritrovamenti dei cadaveri.