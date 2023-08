Accusata di spaccio in Arabia La hostess italiana resta in cella

Condanna confermata per Ilaria De Rosa, l’hostess italiana in carcere dal maggio scorso a Gedda, in Arabia Saudita, accusata del possesso di una modica quantità di hashish. Il tribunale d’appello non ha fatto sconti. La 24enne, originaria di Resana, in provincia di Treviso, dovrà restare in cella fino all’inizio di novembre, dopodichè sarà espulsa dal Paese. I difensori – messi a disposizione dalla Farnesina che sta costantemente seguendo il suo caso – avevano sperato in un epilogo diverso, ma i giudici hanno confermato il provvedimento emesso poco dopo l’arresto.

Assistente di volo per la compagnia lituana Avion Express, Ilaria era stata trovata lo scorso 5 maggio durante una festa in una villa con addosso – secondo l’accusa – una piccola quantità di hashish.

Accusa dalla quale la giovane si era sempre difesa, sostenendo, tra l’altro, di conoscere perfettamente le rigide norme in vigore nel Paese in fatto di droga. La hostess era stata anche scagionata dai tre amici che quella sera erano con lei. "Ero con altre persone a cena a casa di un amico nel giardino di una villa in un compound – aveva raccontato al console italiano a Gedda, Lorenzo Costa, che le aveva fatto visita in carcere – quando siamo stati improvvisamente circondati da una decina di persone in borghese ma armate, che ci hanno fermati e perquisiti".

Al console Ilaria disse che la sua "prima impressione fu quella di una rapina" e di aver capito di esser stata arrestata solo una volta condotta in una stazione di Polizia. La giovane spiegò anche di essere stata formalmente interrogata, in inglese, solo dopo 5 giorni e fu quella l’occasione in cui le fu contestato ogni tipo di addebito circa il consumo o la detenzione di sostanze stupefacenti. Dopo la condanna in primo grado, De Rosa aveva impugnato la sentenza e chiesto la grazia, che in Arabia Saudita viene concessa in occasione di alcune particolari festività religiose. Ma la domanda di clemenza non aveva avuto seguito. Nel Paese la detenzione di stupefacenti è un reato molto grave, che può portare anche alla pena di morte. Se non interverranno novità sul fronte di una eventuale grazia, Ilaria dovrà restare in carcere - una struttura a 40 minuti da Gedda - fino all’inizio di novembre.