Accordo con Iovino dopo il pestaggio. Così Fedez eviterà la denuncia

Un accordo tra le parti per chiudere definitivamente la vicenda. Una transazione economica dalle cifre non note per mettere la parola "fine" a una storia che si trascina da un mese esatto. L’intesa tra il rapper Fedez e il personal trainer Cristiano Iovino prevede che il secondo rinunci a presentare querela contro il primo per il pestaggio avvenuto nella notte tra il 21 e il 22 aprile in via Traiano a Milano e che in definitiva non abbia più nulla a pretendere dalla faccenda. Peraltro, sin dai primi minuti post aggressione, il tatuatissimo istruttore di fitness, finito al centro dell’affaire Totti-Blasi per una presunta relazione con la showgirl, ha chiarito ai carabinieri di non voler sporgere denuncia per quanto accaduto dopo una serata in discoteca.