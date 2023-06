Accoltellò la prof in classe Espulso l’alunno 16enne Ma la famiglia fa ricorso

di Giovanni Chiodini

ABBIATEGRASSO (Milano)

Aveva accoltellato la propria insegnante in classe. La scuola lo ha espulso. Ma il legale della sfamiglia annuncia ricorso perché "non si è tenuto conto del suo rendimento scolastico". Lo studente 16enne che lo scorso 29 maggio aveva aggredito Elisabetta Condò, prof di italiano e storia all’Alessandrini di Abbiategrasso, nel Milanese, è stato escluso dagli scrutini e per lui è scattato l’allontanamento. Un provvedimento decretato all’unanimità dal Consiglio di Istituto che ha deciso sulla base dei fatti di quel drammatico lunedì mattina nella seconda liceo scientifico. Una decisione che, come aveva già anticipato il preside Michele Raffaeli, era contemplata nel regolamento della scuola. Una decisione che il legale della famiglia del giovane contesta e intende impugnare. "Il Consiglio ha assunto una decisione pilatesca che non ha voluto tener conto del rendimento scolastico del giovane. La decisione su una eventuale bocciatura competeva al Consiglio di classe nel corso di un regolare scrutinio. Il ragazzo aveva solo una insufficienza, quella in storia. Per il resto aveva la media del 9 in fisica e 8 in matematica. Voti che non potevano giustificare la bocciatura, così hanno deciso di espellerlo", osserva l’avvocato Stefano Rubiu.

Il ragazzo non potrà più tornare in questo isitituto. "Non lo farebbe mai – incalza il legale –. L’espulsione dalla scuola, con la conseguente non ammissione alla terza, lo obbligherà quindi a ricominciare gli studi dalla seconda, assieme a dei ragazzi minori di due anni".

Il giovane è ancora rinchiuso nel carcere minorile Beccaria di Milano. Sinora ogni richiesta di misure alternative, come l’accoglienza del giovane in una comunità rieducativa, è stata rimandata. L’aggressione alla docente era avvenuta nel corso della prima ora di lezione. L’insegnante, ferita con dei fendenti alla testa e alle braccia, era stata portata in ospedale, dov’è rimasta per quattro giorni. Il ragazzo era stato subito arrestato e poi portato nel reparto di psichiatria infantile dell’ospedale San Paolo di Milano, prima di essere portato in carcere. Nei giorni scorsi professoressa Condò, ha scritto una nota in cui afferma che "nonostante sia uscita dall’ospedale il quarto giorno dopo l’intervento, il dolore al braccio è ancora intenso". "Ho diverse ferite da taglio sulla testa – ha spiegato –, inclusa una microfrattura cranica, e che i colpi inferti vicino al collo per puro caso non hanno intercettato l’aorta, altrimenti non sarei più qui. Sono ancora ben lontana dal poter riprendere una vita normale. Mi attende infatti una lunga e dolorosa fisioterapia, oltre che un percorso di supporto psicologico, senza considerare il danno permanente che potrei subire".