Accoltellato in cella l’agente che uccise Floyd

TUCSON (Arizona)

Derek Chauvin (in foto), l’ex poliziotto bianco di Minneapolis condannato per la brutale uccisione dell’afroamericano George Floyd nel 2020, è stato aggredito e accoltellato gravemente venerdì pomeriggio da un altro detenuto nel carcere di Tucson, in Arizona. A evitare il peggio sono state le guardie, che gli hanno praticato non meglio precisate "misure salvavita" prima di trasportarlo all’ospedale, dove ora le sue condizioni sono ritenute stabili. Nessun dipendente è rimasto ferito e l’episodio è stato segnalato all’Fbi. Il penitenziario, che ha temporaneamente sospeso le visite ai suoi 380 detenuti, non ha fornito altri dettagli. "Mi rattrista sentire che Derek Chauvin sia stato bersaglio di violenza", ha detto alla Cnn l’attorney general del Minnesota, Keith Ellison, che ha perseguito l’agente nel caso Floyd. "È stato debitamente condannato per i suoi crimini e, come ogni individuo detenuto, dovrebbe essere in grado di scontare la sua pena senza timore di ritorsioni o violenza". Il suo avvocato, Eric Nelson, aveva chiesto lo scorso anno che il suo assistito fosse tenuto lontano da altri detenuti, come era avvenuto inizialmente in Minnesota, dove era custodito in isolamento per motivi di sicurezza.