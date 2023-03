7 mar 2023

Accoltellati a Milano, l'anziano e il cliente del bar: il gesto eroico, poi il sangue

Il racconto choc di chi era in viale Brianza in quel momento: non hanno esisato a intervenire per bloccare il rapinatore. I residenti: "Doccia fredda, questa zona stava tornando più sicura"

