Accoltellata e ridotta in fin di vita Ma il suo baby accoltellatore è già libero per un errore

È libero e ha già lasciato l’Italia il ragazzino di 15 anni condannato per avere ridotto in fin di vita Marta Novello, la 26enne ferita con 23 coltellate mentre faceva jogging nel marzo del 2021 in un viottolo di campagna, in provincia di Treviso. Nella giovane quell’incontro "assolutamente casuale", come confermato dallo stesso aggressore, ha lasciato segni indelebili: ha subito danni gravissimi agli organi interni e solo grazie a diverse operazioni è riuscita a sopravvivere. E l’ultima ferita le è stata inferta in questi giorni, per un pasticcio burocratico dal quale sarà difficile uscire: il suo aggressore in questo momento si trova a Londra, dove ha raggiunto la madre, completamente libero. La ministra Cartabia ha inviato gli ispettori.