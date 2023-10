Citofona e accoltella la vicina 17enne: fermato 52enne a San Vito dei Normanni (Brindisi)

San Vito dei Normanni (Brindisi), 1 ottobre 2023 – Accoltella la figlia dei vicini. E’ successo a San Vito dei Normanni, in provincia di Brindisi, dove una ragazza di 17 anni è stata colpita con un coltello all’addome dal vicino di casa. Il 52enne, i cui problemi psichici sarebbero stati noti, ha suonato al campanello, per poi aggredire la giovane. E’ stato fermato. La 17enne è ricoverata in gravi condizioni in ospedale.

I carabinieri stanno raccogliendo testimonianze per ricostruire l’accaduto e accertare se vi sia un movente dietro il gesto folle dell’uomo.