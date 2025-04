Accoltella il padre per difendere la mamma, 20enne arrestato nel Palermitano

Roma, 5 aprile 2025 – Avrebbe accoltellato il padre per difendere la madre nel corso di una lite tra i genitori. Con l’accusa di tentato omicidio un 20enne di Carini, in provincia di Palermo, è stato arrestato dai carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, il genitore, Marco Patti, 44 anni, è stato colpito due volte alle scapole, colpi che gli hanno provocato danni ai polmoni: ricoverato all'ospedale civico di Palermo, è stato sottoposto a intervento chirurgico e non sarebbe in pericolo di vita. Anche il 20enne è stato portato all’ospedale perché di Partinico in stato di agitazione.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, che hanno già sentito sia la donna sia il ragazzo, l’aggressione è avvenuta in un'abitazione di via Vespucci a Carini. Era notte fonda quando è arrivata la chiamata di soccorso. Al culmine di un acceso diverbio tra i genitori, spesso in lite tra loro, il figlio Mattia Massimo, di 20 anni, è venuto in soccorso della madre contro il padre. Ma i contorni della vicenda sono ancora tutti da chiarire. I militari dell’Arma della compagnia di Carini, coordinati dalla procura, stanno cercando di ricostruire con esattezza l’accaduto. Intanto il 44enne, arrivato all'ospedale Civico in codice rosso, sarebbe ora fuori pericolo. Mentre il figlio si trova è piantonato in ospedale dalle forze dell'ordine.

Una vicenda che fortunatamente non ha avuto il tragico epilogo di Mezzolombardo, piccolo comune trentino, dove il 19enne Bojan Panic, ha ucciso il padre 46enne a coltellate per difendere la mamma, vittima di violenze da parte dell'uomo. Il giovane, che è stato scarcerato la notte scorsa, si trova con la madre Milka e il fratello minore a casa di alcuni parenti. "Abbiamo fatto una cosa giusta sotto il profilo processuale, la detenzione, vista la situazione di questo ragazzo, sarebbe stata dannosa anche sotto il profilo personale", ha detto il procuratore capo di Trento, Sandro Raimondi. La Procura ha valutato l'assenza di esigenze cautelari, non ci sono quindi le condizioni per mantenere Panic agli arresti.