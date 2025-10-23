Accoltella la ex sotto casa

e Marianna Vazzana

Gli appostamenti per giorni e giorni: "Da un mese era lì nel parcheggio". Il rancore covato a lungo: "Non accettava che lei si fosse rifatta una vita col nuovo compagno". L’agguato a mano armata va in scena alle 9.50 di ieri. Premeditato. L’uomo scende dal motorino e si para davanti alla donna, appena uscita dal palazzo di via Grassini 5, a Bruzzano, periferia di Milano, uno stabile che per una tragica coincidenza si trova a un centinaio di metri da quello in cui viveva Silvana Damato, trovata senza vita nella vasca da bagno lo scorso 8 agosto e a sua volta probabile vittima di femminicidio.

Lui indossa un casco integrale per non farsi riconoscere, ma Luciana Ronchi, sessantaduenne che lavora per la mensa di una residenza per anziani, sa benissimo chi è: l’ex marito di 64 anni Luigi Morcaldi, padre del suo unico figlio di 28 anni, che ha lasciato nel 2022 dopo almeno 25 anni insieme e con il quale ha condiviso a lungo la gestione di un bar pizzeria. Da tempo la tormenta, vive in un appartamento condiviso con un amico nell’edificio di fronte. "Te ne devi andare di qua, questa è casa mia", urla Luciana, nella testimonianza di una vicina affacciata al balcone. Poi l’uomo sferra la prima coltellata, che sfregia una guancia della donna: "La casa è la mia, la casa è la mia", gli sentono ripetere con rabbia. Lei fa uno scatto all’indietro e cerca di allontanarsi di corsa per scampare alla furia del killer. Lui la rincorre per pochi metri, la placca tra le auto in sosta e la colpisce ancora: tra la faccia e il collo, lesionandole la giugulare, al torace e all’addome. Fino a uccidere. Luciana, in arresto cardiaco per diversi interminabili minuti, viene rianimata e portata al Niguarda in condizioni disperate: un lunghissimo intervento chirurgico non basterà a salvarle la vita. Poco prima delle 20, i medici ne constatano il decesso.

A quell’ora, Morcaldi è già in un ufficio della polizia locale per essere interrogato dai pm Leonardo Lesti e Giovanni Tarzia, che lo fermeranno nella notte con l’accusa di omicidio. Due ore prima, i vigili dell’Unità investigativa lo hanno scovato dopo una paziente caccia all’uomo vicino a un chiosco del Parco Nord, polmone verde al confine tra Milano e l’hinterland, a due passi dal luogo in cui ha assassinato l’ex moglie: lo localizzano appena riaccende il telefono. Lì vicino troveranno pure lo scooter e la Ford Focus che l’uomo utilizza abitualmente (sebbene l’intestatario sia un altro) e in cui pare abbia trascorso le ultime notti: nell’abitacolo c’è il giubbotto sporco del sangue di Luciana. Il coltello a serramanico verrà invece sequestrato in un cestino. Il sessantaquattrenne, in jeans e felpa, alza le mani e si fa prendere: "Voi mi cercavate, ma io ero qua", sussurra, facendo capire di aver vagato per ore a piedi. Gli agenti guidati dal comandante Gianluca Mirabelli lo ammanettano e lo portano in camera di sicurezza: "Datemi direttamente l’ergastolo", abbassa la testa davanti a chi gli sta facendo firmare i moduli per la nomina dell’avvocato.

Negli archivi delle forze dell’ordine non risultano denunce precedenti da parte della donna, ma solo un intervento della polizia nell’ottobre 2022 per una lite in casa tra coniugi per questioni economiche. "Da almeno un mese Luigi si appostava vicino casa di lei, la osservava dal parchetto di fronte", racconta Antonietta M., amica della donna. Spunta anche un antefatto: "Martedì sera Luigi Morcaldi urlava insulti indirizzati a Luciana. Dalla strada verso il condominio", fanno sapere alcuni residenti.