Accoltella genitori e sorella. Fermato un 23enne. Era uscito da una comunità

Ha afferrato un coltello a serramanico e si è scagliato contro i suoi famigliari: padre, madre e sorella di 15 anni sono rimasti feriti, non sono in pericolo di vita. Cosa abbia scatenato una tale furia nel 23enne è ancora da chiarire. Di certo non era la prima volta che all’interno di quella casa i vicini sentivano litigare.

Teatro della vicenda è villa Zanasi, storica dimora di Castelnuovo Rangone in via del Cristo, chiusa da tempo. In uno degli stabili vive da vent’anni una famiglia originaria dello Sri Lanka. Sono i custodi della villa, dal momento che i proprietari risiedono fuori Modena.

Venerdì sera, intorno alle 23, è scoppiato il finimondo: urla, sirene di ambulanze e carabinieri hanno svegliato all’improvviso tutto il quartiere. Sul posto sono arrivati diversi mezzi del 118 con automedica, in un campo vicino è stato fatto anche atterrare l’elicottero. Mentre il personale sanitario soccorreva le persone ferite, i carabinieri arrestavano in flagranza l’aggressore. Il giovane era ancora in casa, non ha tentato di scappare.

Da quanto è emerso dalla ricostruzione, il 23enne, con problemi di dipendenza da alcol e droga, durante l’ennesima discussione con i genitori ha impugnato un coltello a serramanico e si è scagliato prima contro la madre ferendola alla gola e all’addome, poi contro il padre intervenuto per difendere la moglie. L’uomo è stato colpito alla schiena e al torace dalla lama. Conseguenze meno gravi fortunatamente per la sorella minore: la ragazzina ha comunque riportato ferite al dorso e ad una mano. Nessuno sarebbe in pericolo di vita. La coppia ha anche un altro figlio di circa 18 anni, che non era in casa al momento della lite.

L’aggressore era uscito da poco dalla comunità, viveva una situazione di alti e bassi continui che portavano a liti frequenti in famiglia, ma mai si era arrivati al culmine come è successo venerdì sera. Il giovane si trova rinchiuso ora nel carcere di Modena, e deve rispondere di duplice tentato omicidio aggravato nei confronti dei genitori e di lesioni aggravate nei confronti della sorella minore.

La Procura ha richiesto al Gip del tribunale la convalida dell’arresto, mentre il coltello a serramanico utilizzato per l’aggressione e l’abitazione sono stati posti sotto sequestro.

Una famiglia da tanti anni a Castelnuovo, ben integrata nel tessuto sociale, purtroppo però segnata da problemi al suo interno: liti continue tra i genitori e i figli, in particolare, con il ragazzo più grande, fuori e dentro dalla comunità per disintossicarsi da droga e alcol. A spiegare la situazione della famiglia è anche il sindaco di Castelnuovo Rangone Massimo Paradisi. "Si è trattato di una tragedia famigliare fortunatamente sfiorata. È una famiglia cingalese residente sul territorio da tanto tempo e possiamo immaginare le difficoltà e le fragilità – ha precisato il sindaco – è una famiglia nota con la quale sono stati fatti vari interventi anche attraverso i servizi sociali".