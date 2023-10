Accoltella a morte la mamma e la nasconde dentro l’armadio. Il corpo scoperto dopo sette giorni

L’ha accoltellata per tre volte alla schiena, all’improvviso, probabilmente senza guardarla in faccia, ha aspettato che morisse e l’ha chiusa in un sacco che ha nascosto in un armadio. Poi ha aspettato almeno una settimana e ha chiamato i carabinieri per confessare l’omicidio. Così un 59enne ha ucciso sua madre, 88 anni, alla periferia di Roma. La telefonata al 112 è arrivata poco prima delle 2 dell’altra notte. Quando i militari sono entrati nell’appartamento, hanno trovato il corpo della donna che era stato quasi chiuso ermeticamente in un sacco della spazzatura e messo in un armadio della camera da letto della vittima, probabilmente per impedire il diffondersi di cattivi odori che tuttavia ormai avevano invaso la casa. È stato il medico legale a stabilire che l’anziana era deceduta da almeno una settimana.