Accise sul diesel, l’ipotesi aumento

Spunta l’ipotesi dell’allineamento delle accise di gasolio e benzina per la copertura del rinnovo del contratto nazionale del trasporto pubblico locale. La misura potrebbe entrare in un decreto ad hoc che secondo le previsioni dovrebbe approdare in Cdm intorno al 20 gennaio o, in alternativa, arrivare con un emendamento al decreto Milleproroghe.

Con questa leva il governo farà cassa per racimolare le risorse a copertura dei costi per il rinnovo del contratto nazionale 2024-2026 che interessa 110mila autoferrotranvieri. Si parla di 500 milioni di euro in tre anni che arriveranno dall’allineamento delle tasse sui carburanti annunciato, non senza polemiche, in autunno.

L’allineamento è una richiesta che arriva da lontano. La Commissione europea da due anni chiede di svincolare la fiscalità sui carburanti dalle quantità vendute per agganciarle all’impatto ambientale.