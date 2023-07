Abuso d’ufficio, l’Italia sfida la Ue

La prima parte della riforma della giustizia arriverà venerdì in Senato. Un calendario che porterà la norma in esame forse già in inverno. Intanto, però, l’abrogazione dell’abuso d’ufficio ha già aperto un fronte con l’Ue.

Centrodestra e Terzo polo hanno infatti bocciato alla Camera la proposta di direttiva Ue anticorruzione, con cui quel tipo di reato verrebbe esteso anche al settore privato; 24 ore più tardi un portavoce di Bruxelles ha denunciato che la riforma del governo Meloni "depenalizzerebbe importanti forme di corruzione e potrebbe avere un impatto sull’efficace individuazione e lotta alla corruzione". Considerazioni che non generano reazioni dalle parti di Palazzo Chigi, che si è impegnato con il Colle affinché il testo sia coerente con la Costituzione. Ritoccandolo nell’iter parlamentare, se serve.

Nella maggioranza c’è la convinzione che non sarà semplice convincere Carlo Nordio a passi indietro su una norma che, è convinzione diffusa fra gli alleati, è necessaria.