Abusi nella casa vip: "Voleva violentarmi". Giovane bocconiano condannato a 4 anni

di Pietro Mecarozzi

Si è ritrovata stesa su un divano letto di un appartamento di lusso di Milano, con un ragazzo addosso che stava abusando di lei. È lo choccante risveglio di una studentessa universitaria di 25 anni, che nella notte tra il 22 e il 23 ottobre del 2021, secondo il tribunale di Milano, è stata violentata da Edoardo Porciani, bocconiano originario di Firenze, di 27 anni, condannato venerdì scorso (in rito abbreviato) a 4 anni e due mesi di reclusione con provvisionale di 15mila euro.

La violenza sessuale è avvenuta in un appartamento in zona Brera, nel centro di Milano, di proprietà della figlia del presidente di Rcs e del Torino calcio, Urbano Cairo. Estranea all’accaduto – le indagini non l’hanno mai neppure sfiorata –, ma presente in casa quando si sarebbe verificata l’aggressione. Secondo le prime ricostruzioni, erano almeno in cinque quella notte a dormire nell’appartamento: quasi tutti figli di famiglie molto benestanti di Firenze, e reduci da una serata di bevute in giro per il locali più esclusivi di Milano.

Scorre molto alcol e dopo l’ultima tappa in un locale della movida meneghina, la padrona di casa decide di ospitare tutti nel suo loft. Oltre alla figlia di Cairo col fidanzato, che erano nella camera da letto sul soppalco, a dormire nell’appartamento rimangono la venticinquenne, il presunto aggressore e un altro amico. Mentre un sesto ragazzo si sarebbe solamente appoggiato per qualche ore sul divano letto, per poi uscire di casa alle sei del mattino.

Proprio in quel divano letto la ragazza – assistita dagli avvocati Filippo Ferri e Giacomo Papa – apre gli occhi mentre fuori sta albeggiando e si trova sopra il giovane fiorentino. Viene presa dal panico, chiede aiuto al ragazzo – con cui era molto amica – che dormiva a pochi centimetri da loro. Porciani comprende la situazione e si ferma, girandosi sul fianco e mettendosi a dormire, come niente fosse. Nessuno dei presenti ha dichiarato ai carabinieri di aver visto o sentito qualcosa. Neanche il terzo giovane che era sul divano letto – anche se poi alcune chat sequestrate lo hanno tradito –, che non interviene nemmeno quando l’amica chiede aiuto. Agli inquirenti spiegherà di non aver capito se fosse "una richiesta di aiuto o di partecipazione". La vittima invece, ancora intontita dall’alcol, riuscirà ad allontanarsi dall’appartamento solo un’ora dopo per poi chiedere aiuto ad altre amiche che l’accompagneranno in ospedale e a fare denuncia la sera stessa.

Dal canto suo, invece , Porciani ha sempre sostenuto che il rapporto sessuale fosse consenziente e tramite i suoi legali, Henrich Stove e Marco Micheli, fa sapere che ricorrerà in appello. "La sentenza sarà sicuramente impugnata – spiegano Stove e Micheli –, ci sono molti elementi che non sono stati valutati correttamente, nonostante un importante compendio probatorio che abbiamo portato al giudice". I due avvocati citano anche le numerose prove "audio e di carattere scientifico tali da escludere ogni tipo di responsabilità attribuita al nostro assistito", spiegano ancora. Adesso si attendono le motivazioni delle sentenza del giudice Massimo Baraldo, che per legge ha a disposizione 60 giorni per la pubblicazione.