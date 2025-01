Abusi di Capodanno: "Salvata dal mio ragazzo"

Per venti minuti, tra le 00.20 e le 00.40, hanno creato "un imbuto" all’imbocco della Galleria di Milano. Erano in trenta o quaranta in tutto, "soprattutto ragazzi stranieri". Alcuni mettevano in atto gli abusi sessuali. È lo schema usato lo scorso Capodanno nelle molestie collettive della "tahrrush gamea". È la descrizione di una ventenne emiliana, che ha testimoniato in lacrime in Procura: "Ho vissuto momenti di profonda paura, alla fine il mio compagno è riuscito a salvarmi".