Abusi dei sacerdoti sugli indigeni canadesi "Il Papa faccia giustizia"

Il capo dell’organizzazione nazionale che rappresenta gli Inuit in Canada ha affermato che il suo incontro con Papa Francesco in Vaticano "non sarà motivo di festa". Natan Obed, di Inuit Tapiriit Kanatami, sarà ricevuto dal Papa in una serie di incontri che cominciano oggi. Verrà sollevato il caso di un prete accusato di abusi, Johannes Rivoire. Un mandato è stato emesso nel 1998 per almeno tre accuse di aggressione sessuale nelle comunità Nunavut di Arviat, Rankin Inlet e Naujaat nei confronti di bambini. Più di due decenni dopo, tuttavia, le accuse sono state sospese. Il sacerdote in questione ha vissuto in Canada dai primi anni Sessanta fino al 1993, anno del suo ritorno in Francia. Il pubblico ministero canadese ha affermato che c’è riluttanza da parte della Francia a estradarlo. Leader e politici Inuit hanno continuato a sollecitare il sacerdote, che ora ha 90 anni, ad essere processato. "Vogliamo che la Chiesa e il Papa si impegnino a ritenere responsabile chiunque sia parte della Chiesa e ha commesso crimini, specialmente contro i bambini", ha affermato Obed.