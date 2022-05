Abusi su minori nel clero, i vescovi: ok a primo report. Ma niente task force indipendente

Roma, 26 maggio 2022 - I vescovi provano a cambiare marcia nella lotta alla pedofilia. Senza strappi al motore e puntando più sulla prevenzione degli abusi nel clero che sulla denuncia di quanto sia stato tenuto sotto il tappeto nei decenni precedenti. Almeno per ora. Tradotto, in seguito al dibattito interno fra i presuli riuniti in assemblea generale all'Hotel Hilton di Fiuminicino, non si registra alcun via libera ad una commissione indipendente per misurare la portata del fenomeno. Già bocciata dal Consiglio permanente della Conferenza episcopale italiana a novembre, questa era stata richiesta a gran voce da un centinaio di teologi, dalle vittime degli abusi, oltre che dal gesuita tedesco Hans Zollner, membro della Pontificia commissione per la protezione dei minori. Tuttavia, se la priorità dai vescovi si concentra su un'azione di revisione del sistema di formazione dei preti (seminari), gli stessi hanno trovato la quadra per l'avvio dei lavori di ricerca e stesura di un primo report nazionale sulla piaga delle violenze. Incoraggiato anche dal cardinale Sean O'Malley, al vertice del dicastero vaticano anti-pedofilia, lo studio coprirà il ventennio 2000-2020 e sarà condotto avvalendosi dell'opera dei centri di ascolto diocesani. Attualmente questi sportelli sono presenti in sette Chiese locali su dieci, ma i prelati intendono implementarli. "La decisione di promuovere un rapporto è un passo in avanti nell'ottica di capire dove e come sono stati commessi abuso e coperture - spiega Francesco Oliva, vescovo di Locri -. Ma è anche un'opera di trasparenza dal momento che, una volta pronto e approvato, sarà reso noto all'opinione pubblica". Non si procede comunque nella direzione di chi, vedesi la rete #ItalyChurchToo - network di vittime e sigle del mondo cattolico di base -, in nome della salvaguardia del principio di terzietà, non ne vuole sapere di un'indagine interna all'episcopato. Di commissioni indipendenti ne ...