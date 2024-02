Abusata e violentata in strada da due uomini a volto coperto. La 23enne stava tornando a casa

Violentata e rapinata in strada a Trieste. Vittima di due uomini a volto coperto una 23enne del posto. Aveva trascorso la serata in compagnia dei suoi amici per poi rientrare a casa intorno alle quattro di notte. Ma lungo la via semideserta l’ennesima aggressione a scopo sessuale. Con la forte opposizione la donna sarebbe riuscita a interrompere la violenza sessuale in atto e a far scappare i due, che allontanandosi l’hanno derubata del portafoglio. Subito avviate le indagini della polizia che hanno già sentito la giovane e acquisito le immagini della videosorveglianza della zona con l’obiettivo di raccogliere quanti più elementi possibili per individuare e rintracciare gli assalitori. Un episodio che ha colpito tutta la città di Trieste, dove solitamente la sicurezza non è un problema.