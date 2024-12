Non si ribellò, quando lui le impose un rapporto sessuale perché "avevo paura che mi lasciasse". Protagonista della violenza una 13enne che ha raccontato di essere stata obbligata ad avere rapporti con il suo ex fidanzato, a Genova. Per vendicarla gli amici hanno organizzato una spedizione punitiva contro il 15enne, poi bloccata dai carabinieri.