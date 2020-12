Roma, 6 dicembre 2020 - L'Abruzzo già domani vorrebbe diventare zona arancione, e il governatore Marco Marsilio ha firmato l'ordinanza, ma da Roma arriva la puntualizzazione: "Deve aspettare mercoledì".

Infatti da fonti di Governo che la cabina di regia che monitora i dati di tutte le regioni ha riconosciuto questa anticipazione e l'ha prevista per mercoledì. "La scadenza dei 21 giorni è però prevista per mercoledì, non per lunedì. Quindi non c'è avallo su questa ulteriore anticipazione", avrebbe chiarito l'esecutivo secondo le fonti.

Dallo staff del presidente Marsilio fanno sapere che il governatore abruzzese non commenterà direttamente la puntualizzazione del governo sulla data del cambio di colore. Infatti nel comunicato della regione sull'ordinanza era stato correttamente riportato come Marsilio avesse sentito il ministro Speranza. Ma non veniva riportato se il ministro avesse "avallato la decisione". Quindi la responsabilità della riapertura è di Marsilio "assunta in totale autonomia", spiegano fonti vicine a Marsilio, che comunque domani farà il punto della situazione.