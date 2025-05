Natura e qualità della vita, un italiano su due vorrebbe vivere in Abruzzo

Roma, 22 maggio 2025 - Un italiano su due vorrebbe vivere in Abruzzo. È quanto emerge dalla ricerca presentata il 21 maggio a Roma in occasione dell'evento ufficiale di lancio dell'associazione EXTRA - Land of Quality Life & Opportunities, dedicata alla percezione dell'Abruzzo come terra di opportunità e qualità della vita. Il dato più sorprendente: il 50% degli italiani interpellati ha dichiarato che sceglierebbe l'Abruzzo come luogo ideale per vivere, indicando nei suoi ritmi sostenibili, nella natura e nella qualità dei servizi i principali punti di forza. Oltre a essere apprezzato come luogo in cui vivere, l'Abruzzo è considerato attrattivo anche dal punto di vista turistico e imprenditoriale. Il 92% degli italiani lo ha già visitato o vorrebbe farlo, mentre 9 italiani su 10 lo considerano una meta attrattiva. A trainare questa percezione positiva, secondo la ricerca, sono i paesaggi incontaminati (45%), i borghi ricchi di storia (42%) e l'offerta enogastronomica (40%), autentica eccellenza del territorio. Turismo e agroalimentare emergono poi come i settori su cui si concentrano le maggiori aspettative imprenditoriali.

Nel corso dell'evento, che ha rappresentato un'opportunità di dialogo tra mondo istituzionale, politico, imprenditoriale, accademico e culturale, è stato anche presentato ufficialmente Abruzzo Daily, il nuovo quotidiano digitale del Gruppo SAE. Un progetto editoriale che punta a diventare entro il 2026 il sito di riferimento per l'informazione regionale, in un'ottica glocal. La testata sarà attiva H24 con notizie su politica, cronaca, economia e cultura. Tra i rappresentanti delle istituzioni presenti, Matteo Salvini, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Anna Maria Bernini, Ministro dell'Università e della Ricerca, Marco Marsilio, Presidente della Regione Abruzzo, Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma, Pierluigi Biondi, Sindaco di L'Aquila, Giulio Bugarini, Assessore del Comune di Roma.

Tra i relatori, figurano anche Francesco Di Ciommo, Prorettore della LUISS Guido Carli, Fabrizio Masia, AD di EMG Different, Claudia Pingue, Responsabile del Fondo Tech Transfer di CDP Venture Capital, Luciano Tancredi, Direttore Editoriale Gruppo SAE, Donato Iacovone, Presidente Esecutivo BIP e Presidente SAE communication, Paride Vitale, Direttore Generale di Extra, Paola Rina Cocco, Responsabile Comitato Youngs & Talents, formazione, istruzione Extra. Ha partecipato all'evento, tra gli altri, Andrea Riffeser, presidente della FIEG e a capo del gruppo editoriale Monrif. EXTRA nasce con l'obiettivo di unire talento e appartenenza, costruendo una rete di relazioni in grado di generare valore per il territorio d'origine, l'Abruzzo, e per i territori in cui gli abruzzesi vivono e lavorano. L'associazione promuove iniziative nei settori della cultura, dell'innovazione, dell'impresa e della formazione, con uno sguardo orientato alla crescita sostenibile, all'identità e alla connessione tra territori. A presiedere EXTRA è Alberto Leonardis, imprenditore e manager con oltre 25 anni di esperienza maturata in aziende nazionali e internazionali nei settori delle telecomunicazioni, dell'innovazione e dei media, tra cui Telecom Italia, Microsoft, Oracle, Siemens e Poste Italiane. È Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo SAE, editore di alcune tra le più importanti testate giornalistiche locali italiane, tra cui Il Tirreno, La Nuova Sardegna, Gazzetta di Modena, Gazzetta di Reggio e La Nuova Ferrara e, a breve, La Provincia Pavese. "EXTRA nasce dalla volontà di creare un ponte stabile tra l'Abruzzo e il mondo, tra le nostre radici e i nostri percorsi personali e professionali. È un'associazione che vuole generare valore nei territori, unendo storie, visioni condivise e impegno concreto" - ha dichiarato Alberto Leonardis, presidente di EXTRA. "L'obiettivo non è solo quello di restituire all'Abruzzo, ma anche di promuoverlo come modello di qualità della vita e di opportunità, capace di dialogare con le sfide globali".

