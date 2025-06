Abruzzo, la terrificante esplosione e la nube nera. In fiamme lo stabilimento di materiale plastico Paf. “State a casa e chiudete le finestre” In pochi secondi il boato e il fronte di fuoco che ha avvolto lo stabilimento a Luco dei Marsi, L’Aquila. Non si sa ancora se ci sono morti o feriti. Vigili del fuoco all’opera. Analisi in corso per scoprire quali materiali sono andati a fuoco