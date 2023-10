Abate, rabbino e imam al corteo

In migliaia hanno risposto ieri sera a Firenze all’invito di padre Bernardo Gianni, abate di San Miniato al Monte, di sfilare, in silenzio e senza bandiere, per la pace. "Un nuovo Umanesimo", lo ha definito lo stesso padre Bernardo a margine della manifestazione. Oltre 2.300 le candele distribuite ai manifestanti dagli organizzatori e portate in particolare dalla Cgil.

A sfilare tanti semplici cittadini, associazioni, sindacati, gli scout, le istituzioni cittadine e forze politiche di vari schieramenti, ma anche il mondo cattolico e cristiano, il rabbino capo Gadi Piperno, a titolo personale per la mancata adesione all’iniziativa della Comunità ebraica, e l’imam Izzedin Elzir, ma non il console d’Israele, Marco Carrai, in polemica con lo stesso imam, per non aver condannato ufficialmente Hamas.

Un gruppo di manifestanti ha sfilato con una bandiera della pace di una decina di metri.