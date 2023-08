A4 riaperta dopo il tamponamento tra pullman e camion. Le indagini e come stanno i feriti

Udine, 26 agosto 2023 – Riaperta all’1 della scorsa notte l’autostrada A4 dopo il tamponamento tra un pullman di ucraini e un camion frigo con targa polacca.

Il bilancio dell’incidente

Ventuno feriti, tra questi diversi minori, la più grave è una donna alla quale sono state amputate le gambe. Trauma facciale per un minore.

La dinamica

Il pauroso tamponamento è avvenuto alle 19:30 di venerdì. La corriera trasportava 49 persone, di queste 3 erano i membri dell’equipaggio. Il pullman era partito da Roma. L’autista dell’incidente era entrato in servizio a Bologna. Per cause che dovranno essere accertate l’uomo ha tamponato il camion frigo sulla fiancata destra, dopo aver sterzato a sinistra per cercare di evitarlo. Il camion da quanto risulta non era fermo ma stava facendo manovra forse verso una piazzola di sosta.

L’esatta dinamica potrà essere ricostruita solo dopo aver acquisito le testimonianze.

Scena infernale

Infernale la scena che si sono trovati di fronte i soccorritori, almeno un centinaio tra polizia stradale, vigili del fuoco e protezione civile. Alcuni passeggeri sono rimasti incastrati tra le lamiere del bus. Tutti i passeggeri sono ucraini che tornavano a casa dopo aver trascorso un periodo in Italia.

Il tamponamento è avvenuto in un rettilineo in un momento di traffico molto sostenuto verso il fine settimana del weekend da bollino rosso e del controesodo. Da capire perché l'autista della corriera non abbia saputo reagire nel tempo necessario per evitare il tamponamento con il mezzo pesante.