A Venezia scatta il ticket . Costerà cinque euro

"È un primo modello di prenotabilità della città". Con queste parole il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha annunciato la sperimentazione del contributo d’accesso per visitare il centro: i turisti giornalieri residenti fuori dal Veneto, che non pernottano, dovranno pagare un ‘ ticket’ di 5 euro in 29 date ‘particolari’, a partire dalla primavera.