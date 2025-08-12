A sei anni sparisce in mare. Catena umana per ritrovarlo

A dare l’allarme è stata la mamma dopo che non ha visto più suo figlio in mare, vicino a sé. A quel punto anche i turisti, che si trovavano sulla spiaggia teatro del dramma, hanno partecipato alle ricerche del bambino di 6 anni scomparso dal pomeriggio di ieri al Cavallino, in provincia di Venezia. Ma purtroppo a tarda sera del piccolo non era stata trovata ancora nessuna traccia.

Una cinquantina di bagnanti ha formato una catena umana, partendo dalla battigia e proseguendo verso il mare, per scandagliare il tratto dove Carlo, questo il nome del bambino, è stato avvistato l’ultima volta. I soccorritori ritengono probabile che possa essersi spinto troppo avanti nell’acqua sino a che, perso l’orientamento, potrebbe non essere più riuscito a tornare a riva.

Il tratto di costa, dove si sono perse le tracce del piccolo, è segnato dalla presenza di alcuni scogli. Si teme che il bambino possa essere stato risucchiato proprio vicino alle rocce. Secondo alcune testimonianze, Carlo, che avrebbe la pelle molto chiara e i capelli rossi, sarebbe stato visto per l’ultima volta dalla madre nella zona lungo lo scoglio, un punto di per sé pericoloso, soprattutto in caso di mare mosso.

È stata la madre a dare l’allerta, verso le 16, in una giornata torrida, senza vento e con il mare calmissimo. Per un attimo Carlo è sfuggito al suo sguardo della mamma e, quando la donna si è accorta che non lo vedeva più in acqua, era già troppo tardi.

Le ricerche sono partite di lì a pochi minuti, coordinate dalla Capitaneria di Porto di Venezia. Sul posto sono giunte le squadre dei sommozzatori e il nucleo regionale dei vigili del fuoco del Veneto che hanno impiegato nelle perlustrazioni anche le moto d’acqua, mentre dall’alto l’elicottero sorvolava di continuo il tratto davanti alla spiaggia, con traiettorie sempre più ampie.