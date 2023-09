A ognuno la sua volpe Quella furbissima vicina che arraffa cibo e sparisce L’oscurità è il suo regno

di Cristina

Privitera

"Prima si stana il muso appuntito e curioso. Dopo, lo sguardo nero

perfora la boscaglia. Poi le orecchie ventose distinguono bisbigli. Poi esce la pelliccia, agile ombra calda. E poi la coda-nuvola nella notte si intrufola", scrive Roberto Piumini.

La volpe si intrufola nella nostra vita e nelle nostre estati, si fa sempre più vicina, quando non te l’aspetti. Di notte e in pieno giorno, nei boschi, sulle vette ma anche dove il mare si affaccia sulle coste più selvagge e incontaminate. S’intrufola nei tuoi ricordi, segna un punto preciso sulla mappa della memoria e te lo rende indelebile. Crea aneddoti e racconti condivisi, diventa lessico famigliare.

Perché all’uva magari non ci arriva, ma furba com’è sa lo stesso approfittare di noi. Metti una sera dopo cena, affacciati alla balaustra del rifugio di montagna sulle Alpi Marittime dopo la scarpinata d’ordinanza, indolenziti dai saliscendi e dagli equilibrismi snervanti sui sassi precari di una pietraia infinita, ripidi pendii erbosi e ghiaioni scivolosi da affrontare. Un lampo, la sorpresa, due spilli di luce nel buio e la vedi, è lì, acquattata, sinuosa e guardinga, ma pronta.

C’è sempre una prima volta. Ma sulle Alpi, la volpe del rifugio non te l’aspetti. Impari a riconoscere il fischio della marmotta, a stringere gli occhi per vederla là, ritta sulle rocce, avvisare il branco che ci sono estranei non benvenuti in arrivo. Ti meravigli dello stambecco funambolo sulla cengia o del camoscio che ti viene vicino, quasi a farti le fusa.

Ma questa è la sua ora, quella dell’apparizione interessata, quella del cibo facile, più facile di quello che devi cercare o cacciare. Qualcosa ci sarà anche stasera, lì fuori dalla cucina. Il rifugista lo sa, la attende. E ti sussurra che verrà anche domani. Verrà tutte le sere. Cala il silenzio, vincono lo stupore e il fascino di quel mondo separato che, diffidente, incarna l’ambiente selvaggio e misterioso e che la volpe inaspettatamente fa incrociare con il tuo. Ma è onnivora e opportunista, come noi. In fondo ci assomiglia. Il tempo di raggranellare qualcosa, arraffare qualche avanzo ed è già sparita nella notte. Ha la cucciolata vicina e da sfamare, forse. Per quel pugno di minuti vince un incanto bambino, che conquista chi è lì a guardarla.

In tenda sotto il Catinaccio in Dolomiti, tanti anni prima, la volpe c’era ma non si fece vedere. Fu soltanto evocata. Gli amici la temevano e si raccomandavano. Guai a lasciare fuori le gavette sporche. Poteva arrivare e leccarle e rischiavi di prenderti la rabbia. Resistemmo al sonno, in attesa dei rumori. Ma non venne.

Sempre la fame, filo conduttore. E sempre i rifugi tra i monti con quel ben di dio a portata di mano.

A ognuno la sua volpe. Anche sull’Etna, dove fuori dal Quota Mille arriva quasi a mangiarti dalle mani e la sera lungo le strade per salire verso a’ muntagna ti imbatti in decine di cuccioli che si affacciano sul ciglio attratti dalle luci dell’auto. Mezzo secolo fa la nonna parlava anche lei di volpi, in quei racconti da Far West siciliano popolati di cavalli e fratelli che cacciavano con il furetto. La preda più ambita era sempre la volpe. E la nonna mostrava come un trofeo da principessa quel collo di pelliccia conciato con tanto di testa, zampette e immancabile coda, da sfoggiare sul paltò nelle occasioni importanti. Per noi bambini, raccapricciante. Uno strazio. Walt Disney non l’avrebbe permesso.

A Londra da anni ormai sbircia nelle case, da frequentatrice abituale di giardini domestici. E non solo dopo il tramonto. Ti fa compagnia anche a colazione.

Ogni ora è la sua ora. Scavalchi un colle passeggiando in piena campagna e la scovi arrampicata su un albero in pieno giorno e lì per lì credi di non aver visto bene. E invece sì. Sta in equilibrio sui rami cercando di arrivare ai succosi fichi maturi. E ci riesce. Poi si accorge che la stai osservando sempre più da vicino e in un soffio non c’è più. Neanche il tempo di regalarti una foto trofeo dell’avvistamento più insolito.

Fugaci apparizioni, sorprendenti e curiose, le sue. Puoi scorgerla uscire dall’acqua in un’assolata giornata di mare fuori stagione, complice la solitaria spiaggia del Parco dell’Uccellina in Maremma, aggirarsi a suo agio tra i tronchi d’albero levigati dal sale e dal vento, in cerca di qualche boccone.

Ma l’oscurità resta il suo regno, quando si fa più intraprendente. Non ti teme, ti cerca, quasi sapesse che cosa può aspettarsi. Lenta e caparbia, senza cedimenti. Una sfida di sguardi e di attese. Come durante le camminate sotto le stelle in Appennino. Appare dietro di te, soltanto a qualche passo di distanza. La intravedi, ti fermi e aspetti, spegni la lampada sulla fronte che ti guida. Ma rimane lì, a osservarti, padrona indiscussa della conca maestosa adagiata tra il Cusna e il Prado. Riparti e continua a seguirti. Mai troppo vicina. Così, per un’ora. A ogni sosta, si blocca, vaga intorno, ma non si allontana.

Cerca cibo, sa che da noi potrebbe riceverlo. Il dilemma è sempre lo stesso: vorresti darle qualcosa, ma sai che è sbagliato, toglieresti un altro tassello al suo mondo selvatico. Resistiamo a lungo, ma non se ne va. E alla fine cediamo: un pezzo di pane, poi un altro. Soddisfatta, sparisce.