A letto con la flebo attaccata alle borse. Bufera sull’influencer Giulia Nati, influencer con un milione di follower su Instagram, è stata criticata per aver pubblicato un video in cui si mostra con mascherina per l'ossigeno e flebo, collegati a costose borse di Hermès. L'imprenditrice si è difesa affermando di aver voluto fare dell'ironia.