A fuoco il gazebo della Ryder cup. Una nube nera gigante spaventa Roma

Paura al Golf Club Marco Simone di Guidonia, l’impianto sportivo che lo scorso fine settimana ha ospitato la Ryder Cup, uno degli eventi golfistici internazionali più seguiti al mondo. Un incendio ha infatti interessato una delle strutture del villaggio costruito in occasione della competizione, sprigionando una nube di fumo altissima e visibile anche da Roma. Sul posto sono interventi i vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito nell’incidente. Il rogo si sarebbe sviluppato intorno alle 17 di ieri e avrebbe avvolto una struttura in acciaio e vetro installata in occasione della Ryder Cup, che si è chiusa domenica con la vittoria dell’Europa sugli Stati Uniti. Non è escluso che ad innescare l’incendio possa essere stato un cortocircuito all’interno della struttura che ha ospitato l’evento golfistico.