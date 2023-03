A Berlino prima visita di re Carlo, accolto sotto la porta di Brandeburgo E alla cena c’è anche Angela Merkel

Il massimo esperto di reali in Germania dice che i tedeschi in fondo sono monarchici. E lo hanno dimostrato nell’accogliere Carlo, arrivato ieri per la prima volta in qualità di sovrano a Berlino per una visita di Stato di tre giorni (la prima in Europa da quando è re), con uno strappo al protocollo: è il primo Capo di Stato ad essere accolto con gli onori militari davanti alla Porta di Brandeburgo. Il presidente Frank-Walter Steinmeier ha sottolineato come con questa visita si apra una nuova pagina nelle relazioni con la Gran Bretagna. La tre giorni prevede oggi un momento di centrale importanza, quando Carlo prenderà la parola al Bundestag. Mentre ieri sera per Carlo e Camilla è stato organizzato un banchetto, con 130 ospiti, tra i quali anche la ex cancelliera Angela Merkel. Domani, infine, la tappa ad Amburgo.